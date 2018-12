Kaitsevägi peab ootama: šveitslased vaidlustasid Eesti kümnendi suurima relvahanke

Kaitseinvesteeringute Keskuse kommunikatsioonijuht Ingrid Mühling ütles BNS-ile, et LMT on tarninud lisaks Ühendkuningriigi eriüksusele SAS täpsuspüssidele ka suurtes kogustes relvi USA kaitseministeeriumile ja erinevate osariikide politseistruktuuridele. Samuti kasutavad LMT relvi mitmete Euroopa Liidu ja NATO riigi politseijõud, teiste hulgas Ühendkuningriik, Taani, Soome ja Türgi.

«Pakkujate kvalifitseerimiseks oli hankes seatud nõue, et pakutavad relvad oleksid vähemalt ühe EL-i või NATO liikmesriigi relvastuses ja pakkuja peab esitama loetelu riikidest, kelle riiklike jõustruktuuride – näiteks armee, politsei, piirivalve, kodukaitse – relvastusse need kuuluvad. Lisaks paluti ka kinnitusi, et pakkuja on viimase viie aasta jooksul nõuetekohaselt täitnud 5,56-millimeetrise ja 7,62-millimeetrise kaliibriga automaattulirelvade müügilepingud vähemalt 25 000 relva ulatuses,» ütles Mühling.