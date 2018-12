Veresaun Euroopa jaekaubandussektoris

«Tänased uudised näitavad, et jaekaubandussektor on nii tsükliline kui ka struktuursete väljakutsetega. Ühesõnaga, me ei ole üksnes loobunud ostlemast tavapoodides, vaid kulutame ka üleüldse vähem,» ütles Financial Timesile investeerimisfirma AJ Bell investeeringute analüüsi juht Russ Mould. «Kõik teavad, et tavajaemüüjad on hädas. Kui lugeda Asose tulemusi, näeme, et tarbijad tunnevad ennast küllaltki närvilistena, et lükata ükskõik millised ostud edasi,» lisas ta.