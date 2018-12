MTA kahtlustab kaheksat Jõgevamaa ettevõtet ümbrikupalga maksmises

MTA maksuauditi üksuse juht Evelin Muttik ütles, et senisest rohkem pööratakse tähelepanu riigihanke objektidel ümbrikupalga maksmise kontrollimisele. «Kui hanke raames teha põhjalik taustakontroll tehingupartnerile, sh kõigile alltöövõtjatele, on lihtsam tagada, et avalik raha jõuab ausate ettevõtjateni. Teeme selles valdkonnas koostööd Jõgevamaa kohalike omavalitsustega, et tõsta hankijate teadlikkust tehingupartneri tausta kontrollimisel,» ütles ta.