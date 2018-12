Mööblitootjad hädas järelkasvuga: oskusi ei ole, aga palgaootus on ulme

Tegelikult oli lõppev aasta Eesti suurematele ja olulisematele mööblitööstusfirmadele igati edukas. Kümne kuuga eksporditi mööblit pea 170 miljoni euro eest, mida on paar protsenti rohkem kui aasta varem. Meie toodang oli jätkuvalt ihaldatav Soomes ja Rootsis, samas saadi rohkem jalg ukse vahele ka näiteks Saksamaal ja Belgias.

Kui küsida täna ükstapuha missuguse Eesti ettevõtte käest, kust king kõige rohkem pigistab, võib olla kindel, et hakatakse kohe rääkima tööjõupuudusest ja palgarallist. Nii ka mööblitootjate hulgas. Samas painab neid veel teinegi mure: kui näiteks IT on noorte hulgas atraktiivne eriala, siis mööblitisleriks õppimine kutsekoolis pole seda teps mitte.

Immigrandid utsitaks kohalikke

Nii ütles näiteks pehme mööbli valmistajatele tarvikuid ja porolooni valmistava Alpek FLi juht Ivar Ilmjärv, et huvi mööblitööstuses töötamise vastu on noorte hulgas pigem väike. Kuigi leidub väga kõrgelt motiveeritud ja tublisid õppureid, kes võetakse kohe tööle, on Ilmjärve sõnul siiski suurem osa neid, kes lähevad «kutsekasse» lihtsalt lapsepõlve pikendama. «Et oleks lihtsalt midagi teha ja ei vedeleks kuskil niisama,» lisas mööblitööstur.

Samas paneb Ilmjärve hämmastama see, kui kõrged on kasvõi selliste noorte palgaootused. Tema praktikas on olnud korduvalt juhtumeid, kus tööle soovivad tulla kõigest 9 klassi haridusega noorhärrad. «Sellised inimesed pole valmis tööl olema. Neil pole sotsiaalset küpsust ega vastutustunnet mitte üks raas. Neid kipub palju olema eriti just maakohtades,» rääkis ta. Seetõttu peavad ettevõtted töötajaid järjest rohkem ise koolitama ja õpetama.

Lisaks heitis Ilmjärv riigile ette liiga madalaid võõrtööjõu kvoote. Ta leidis, et Eesti vajab rohkem kasvõi ukrainlasi ja valgevenelasi, kuna nemad utsitaksid ka kohalikke inimesi rohkem pingutama. «Inimesed on liiga mugavaks läinud. Mõeldakse, et paar-kolm kuud töötan, siis saan raha ja kui vallandatakse, siis lähen järgmisse kohta. Jäme ots on täna töötaja käes.»

Kvaliteet käib alla

Noorte leiget huvi mööblitööstuse vastu toonitas ka pehme mööbli valmistaja Ra Suni juht ja asutaja Allan Prooso. «Mööblitisler, sadulsepp ja puidupingioperaator on erialad, mis ei tundu olevat nooremale põlvkonnale väga atraktiivsed ja õppijaid on aina vähem,» ütles ta.

Haritud ja kvaliteetse tööjõu nappus viib ka kohe teise mureni: kvaliteet käib alla, eeskätt riigihangetel. Prooso tõi näiteks hinnasõja avalike hoonete ja ruumide sisestamisel, kus relvadeks on odavad või sobimatud materjalid ning odav ja kvalifitseerimata tööjõud. «Tuntav on suhtumine, et nii küll ei tehta, aga no mis ma teha saan – hinnapiirid ja ajalimiit on nagu on ning teeme seekord halvasti, äkki läheb läbi,» kirjeldas Prooso levinud mõttemalle.