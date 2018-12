Aktsiaturgudel toimus taas järsk langus, indeksid on punased ja raha põleb

Suurimaks kaotajaks oli esmaspäeval USA S&P 500 indeks, mis langes 2,08 protsendiga oma kõige madalamale tasemele pärast möödunud aasta oktoobrit. Langus oli nii halb, et see tegi üle isegi veebruaris toimunud turu korrektsiooni. Indeksi kõik 11 sektorit lõpetasid päeva languses.

Turu korrektsiooniks loetakse tavaliselt seda, kui kukkumine on võrreldes viimase tippseisuga üle 10 protsenti. Nasdaq on vajunud oma augustikuu tippseisuga võrreldes 17 protsenti, S&P 500 13 protsenti ja Dow 12 protsenti.

Paljude majandusanalüütikute prognooside järgi tõstab USA föderaalreserv kolmapäeval intressimäärasid, mis oleks sellel aastal juba neljas tõus ja muudaks laenamise veelgi kalimaks. See on vihastanud välja aga president Donald Trumpi, kes säutsus esmaspäeval Twitteris, et keskpank õõnestab taaskord tema majandusplaane.

«See on uskumatu, et väga tugeva dollari ja sisuliselt olematu inflatsiooniga, ajal kui välismaailm on plahvatamas, Pariis põleb ja Hiina on väga madalal, Fed isegi kaalub intressimäära tõstmist,» säutsus Ühendriikide president ja lisas: «Võtke Võit!».