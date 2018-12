Riigikogu kaalub, kas kõigist saavad vaikimisi kurjategijad

Kuigi põhiseadus näeb ette nii eraomandi puutumatust kui ka süütuse presumptsiooni, soovitakse seaduses luua võimalus raha ilma kriminaalmenetluseta käest ära võtta.

Nimelt, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu näeb ette, et raha konfiskeerimiseks ei oleks enam vaja läbida kriminaalmenetlust, vaid rahapesu andmebüroo saab õiguse taotleda halduskohtult kahtluse korral vara kasutamise piirangut üheks aastaks.

Aasta jooksul peab vara omanik tõestama, et raha tõepoolest kuulub temale ning et ta on hankinud selle seaduslikult. Kui seda aasta jooksul ei tehta, on rahapesu andmebürool õigus pöörduda halduskohtusse selleks, et vara kanda riigi omandisse. Teisisõnu, kui seni kehtis süsteem, kus süüdistaja peab kellegi süüd tõendama, siis nii pöörataks kogu asi pea peale ning hoopis isik peab tõestama, et ta pole süüdi.

Danske rahapesuskandaali kiiluvees hoo sisse saanud plaan leidis siiski teravat kriitikat. Nii palub õiguskantsler Ülle Madise rahapesu vastases võitluses pööratud tõendamiskohustuse rakendamisel mitte kiirustama, et tagada põhiseadusest tulenevate õiguste kaitse, muuhulgas süütuse presumptsiooni järgimist.

«Riigile antakse õigus rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral vara kinnipidamiseks ja hilisemaks halduskonfiskeerimiseks. Mõlema abinõu eesmärk on vähendada rahvusvahelise rahapesu riski. Need abinõud on aga omandipõhiõigust tugevalt piiravad ning põrkuvad mitme põhiseaduse põhimõttega, milleks on näiteks seaduslikkus, süütuse presumptsioon ja enese mittesüüstamise privileeg,» märkis Madise riigikogu õiguskomisjonile saadetud kirjas.

«Mõistagi ei tohi riik olla rahapesuvastases võitluses tegevusetu. Samas ei saa nii põhimõttelisi ja laiapõhjalisi muudatusi õiguskorras teha kiirustades, ilma põhjaliku mõjuanalüüsita ja ühiskondliku aruteluta. Eelnõus ettenähtud abinõud võivad olla küll muu hulgas tõhusad rahvusvahelise rahapesu tõkestamiseks, kuid eeskätt piiravad need oluliselt põhiõigusi ja mõjutavad negatiivselt ettevõtluskeskkonda. Nende muudatuste mõju on oluliselt laiem ega puuduta üksnes neid isikuid, kes tegelevad rahapesuga. Seetõttu on kaheldav kavandatavate muudatuste proportsionaalsus,» jätkas Madise.

Madise hinnangul ei sobi ümberpööratud tõendamiskoormus kokku süütuse presumptsiooni põhimõtte ja enese mittesüüstamise privileegiga. «Eelnõuga kavandatud muudatus annab riigile vabad käed ükskõik mis suuruses teadmata päritoluga rahasumma haldusarestimiseks ja hilisemaks halduskonfiskeerimiseks. Sellega antaks riigile võimalus rahapesu andmebüroo (RAB) kaasabil isiku vara külmutada ja jääda isikult ootama tõendeid raha legaalse päritolu kohta. Sisuliselt on tegemist universaalse tööriistaga, mis tahes varavastaste või majandusalaste kuritegude avastamiseks, kuna kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt kehtib meil kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte, mis tähendab, et kuriteo asjaolude ilmnemisel on prokuratuur või uurimisasutus kohustatud alustama kriminaalmenetlust,» tõi Madise esile.

«Süüteomenetluse üldpõhimõtte kohaselt on aga süüteoetteheite puhul tõendamiskoormus riigil ning süütuse presumptsioonist lähtudes ei pea süüdistatav enda süütust tõendama,» rõhutas Madise.