Idea leidis kosilase

Kuigi Idea tegevusväli on lai, siis avalikkusele on ta eelkõige tuntud kui vastuolulise K-kohukese kampaania korraldaja vahetult enne valimisi Keskerakonna hüvanguks.

See on lühikese aja jooksul juba teine suurtehing Eesti turul. Detsembri alguses teatas Põhjamaade ärinõustamisettevõte Miltton Grupp, et omandas 95-protsendise osaluse Kristi Liiva kommunikatsioonibüroos JLP. Ettevõtete liitumisel moodustub 20-liikmeline meeskond, kelle ambitsioon on pakkuda regiooni ettevõtetele ja organisatsioonidele rahvusvahelistel teadmistel ja kogemustel põhinevat strateegilise nõustamise teenust.