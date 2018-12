Riiat räsib Tallinna mõõtu skandaal

Kui Eesti pealinna valitseb juba aastaid Keskerakond, kes tugineb paljuski kohalike venelaste häältel, siis sarnaselt juhib Riiat sama toetuskeskmega Koosmeele keskus. Mõlemal on olnud ka leping parteiga Ühtne Venemaa, aga kui Lätis öeldi leping üles, siis Eestis on see külmutatuna sügaval sahtlis.

Ilmselt pole üllatav, et ka mõlema linna transpordifirmad on sattunud ulatuslikku skandaali. Tänavu kevadel pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud kinni Tallinna Linnatranspordi AS-i neli juhtivtöötajat, kellest kolme kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ning eelise andmises ja ühte altkäemaksu võtmises.

Muuhulgas peeti kinni TLT garaažide asejuhataja Jaanus Vink, bussiliiklusteenistuse direktori Andres Herkel, bussiremonditöökodade juht Hannes Erbsen ja juhatusse kuuluva advokaadibüroo Lextal vandeadvokaadi Alar Urm. Urmi, Herkelit ja Erbsenit kahtlustatakse riigihangete nõuete rikkumises ja eelise andmises, Vinki kahtlustatakse altkäemaksu võtmises.

Kogu skeemi keskmes näib olevat just Vink, kelle koduõuelt arestiti kallid autod, sh Lamborghini, ja mootorrattad. Avalikel andmetel kuulub Vingile ka elamu Tallinnas Rannamõisa teel, kaheksa korterit Mustamäel, Nõmmel, Põhja-Tallinnas, Kristiines, kesklinnas ja Lasnamäel. Samuti kaks tükki maatulundusmaad Maardus, kokku 14,5 hektarit.

Prokuratuuri teatel on kriminaalmenetluse tähelepanu keskmes kasutatud busside ostmise hanked alates 2012. aastast. Ühele juhtivtöötajale heidetakse samuti ette suures ulatuses altkäemaksu võtmist ajavahemikul 2012-2017 selle eest, et kindlad ettevõtted saaks eelise nii kasutatud busside kui ka remonditeenuste ja kaupade hankimise käigus. Altkäemaksuna saadud vara maht küündib kokku kahe miljoni euroni. Lisaks peeti kinni veel kolm inimest, kes on seotud kaupade ja teenuste tarnimisega Tallinna Linnatranspordi AS-le.

Ilmnenud kuritarvituste tõttu vahetati välja ka ettevõtte juht Enno Tamm ning tema asemele asus väidetavalt poliitikast loobunud Deniss Boroditš. Tõsi, Tamm on linna palgal tagasi ning juba mitu kuud töötab Tallinnale kuuluvas AS Tallinna Tööstusparkide (TTP) arendusdirektorina.

Riias sumbus poliitiline kriis

Reedel jõudis tippu sarnane skandaal ka Lätis. Nimelt, Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) pidas siis kinni Riia ühistranspordifirma Rīgas Satiksme nüüdseks endise juhi Leons Bemhensi, teatasid mitteametlikud allikad. Vihjeid, et midagi on õhus, tuli juba varem. Riia meer Nils Ušakovs peatas juba kolmapäeval ajutiselt Bemhensi volitsused transpordifirma juhina, kuid lubas tal jätkata firma juhatuses. Hiljem astus kogu ettevõtte juhatus ametist tagasi.

Leons Bemhensi vahistamine reedel Riias FOTO: Edijs Pālens / LETA

KNAB alustas kriminaaluurimist seoses kolme Rīgas Satiksme hankega: 2016. aasta hange osta 62,6 miljoni euro eest madalapõhjalisi tramme ja 2013. aasta hanked 131,6 miljoni euro eest trollide ja 75,8 miljoni euro eest busside ostmiseks. Rīgas Satiksme on sisuliselt Tallinna Linnatranspordi kaksikvend.

Neljapäeval andis Läti kohus loa vahistada viis kuuest juhtumiga seoses Lätis kinnipeetud isikust. Veel kaks kahtlusalust peeti kinni Poolas. Poola korruptsioonitõrjeameti CBA teatel maksti hangete võitmiseks Riia firmale 800 000 eurot altkäemaksu.

Allikate sõnul võidi Bemhens kinni pidada seoses teiste kahtlusaluste tunnistustega. KNAB on pöördunud ka Riia Vidzeme ringkonnakohtu poole, et Bemhens vahistada.

Läti pealinna meer Nils Ušakovs kutsus reede õhtul kella seitsmeks kokku Riia linnavolikogu erakorralise istungi, et korraldada tema usaldushääletus seoses Riia ühistranspordifirma skandaaliga. Linnavolikogu teatel tahab Ušakovs kindlaks teha, et tal on endiselt volikogu toetus. Hääletusega ennetab Ušakovs ka võimalikku opositsiooni katset korraldada tema umbusaldushääletus.