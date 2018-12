Nissani ja Renaulti vahel on puhkenud peale tippmehe vahistamist vihane konflikt

Renault omab 43,4 protsenti Nissanist, kuid Nissan omab ainult 15 protsenti Renaultist ja ei oma hääleõigust. Nissan on aga palju suurem autotootja, kellele kuulub omakorda 43 protsenti Mitsubishist. Paljud Nissani juhtivtöötajad on mitmete allikate sõnul juba aastaid leidnud, et liidupartnerite vahelised suhted on Ghosni käe all olnud alati Renaulti kasuks, kes oli liidu domineeriv osapool.