Põhja prefektuuril on sel aastal olnud ligi 40 kriminaalasja, milles inimesed on aidanud kuritegelikul teel saadud raha liigutada ja varjata. Selline paariklikine «tööots» on esimese astme kuritegu, mille eest võib saada kuni kümneaastase vanglakaristuse.