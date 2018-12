Nelja aastaga paberilt lahingusse

«Ühe uuringu baasil oli mehitamata maismaasõidukite turgu 2016. aastal hinnatud 2,5 miljardile dollarile, aastaks 2022 peaks see tõusma 14,6 miljardi dollarini. Kasvutrendi see uuring kajastab, turul oodatakse seitsmekordset kasvu,» ütles Väärsi ja kinnitas, et Milremi ambitsioon pole midagi vähemat. «Meil on valmistoode, mille võime müüa kliendile ja pakkuda kaasa täispaketti koolituste, hoolduste ja järelteenindusega, ka doktriini ja taktikaväljaõpet – meil on kõik see olemas.»