Soome vähendab esimest korda kümne aasta jooksul riigivõlga

Soome tööhõive määr on sellel aastal 72 protsenti, mis jääb tublisti alla põhjamaadest naabritele Rootsile ja Norrale. Soome rahandusminister Petteri Orpo on öelnud, et järgmisel aprillil valitav valitsus peab läbi viima tööhõivereformi, et vähendada töötust ajal, mil rahvastik juba niigi kiiresti vananeb.