Majandusministeerium tõmbas Tallinna ringraudtee plaanile vee peale

«Tallinna kesklinnast ohtlike kaupade väljaviimine on kahtlemata väga oluline, kuid mitte RB raudtee projekteerimise ja rajamise ilmselge osa,» seisab minister Kadri Simsoni allkirjastatud kirjas. «Mõistame, et juhul, kui Tallinna ümbersõiduraudtee ning RB raudtee hakkaksid osaliselt paiknema koridoris paralleelselt, oleks arukas need ka sama põhiprojektiga lahendada, kuid juhime teie tähelepanu sellele, et käesoleval hetkel ei ole ümbersõiduraudtee konkreetne asukoht mitte ühegi planeeringuga paika pandud.»