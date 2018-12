Leedo rajab Peetrisse spordi- ja vabaajakeskuse

«Keskus soovib olla väga tihedalt seotud kogu Peetri asumiga ning olla osa selle kogukondlikust tervikust,» ütles nurgakivitseremoonial Leedo, kes on oma ettevõtete kaudu keskuse omanik.

Rae vallavanem Mart Võrklaev märkis, et Peetri on keskust kaua oodanud ning kohalikud inimesed on seadnud sellele juba enne avamist kõrged ootused. Ka vald ise plaanib keskust kasutada näiteks noortekeskusele ruumide rentimiseks.

«Erasektori ja valla koostöö on mõlemapoolselt kasulik ja annab kokkuvõttes kõige parema tulemuse,» sõnas Võrklaev.

Keskust ehitava Nordecon AS-i juhatuse liikme Ando Voogma hinnangul on Peetri alevik ja selle ümbrus pidevalt kasvav ja aktiivne kogukond, mistõttu on oluline, et neil oleks võimalik teha sisseostud, saada vajalikud teenused ja sisustada ka vaba aeg kodu lähedal.

«Peetri keskuse ehitamise teeb põnevaks see, et sellel on palju funktsioone. Kaubanduspinnad, tenniseväljakud, spordisaalid ja ilusalongid peavad omavahel sobima ja tervikuna toimima,» rääkis Voogma.

Keskuses hakkavad ka tööle Rae valla noortekeskus, laulustuudio, lastestuudio, tennisekool, logopeed, perearst, hambaravi, apteek, ilusalong, spordisaal. Samuti hakkab keskuse kaupluses ja kohvikus puhast kodumaist toitu pakkuma Coopi Konsum ja kohvik.