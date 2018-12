Idufirmad valisid parimad: kes on aasta uus tulija, kes «maailma kalleim OÜ»

Startupi Juhtide Klubi teatel on üle 400 aktiivse idufirma toonud sel aastal Eesti majandusse üle 300 miljoni euro välisinvesteeringuid, teeninud üle 500 miljoni euro käivet (peamiselt eksportides) ja andnud tööd enam kui 5000 kõrgepalgalisele töötajale (aastane kasv +30%), kirjutab Äripäev .

Aasta start-up-tegu: Taxify, ükssarviku staatusesse ehk enam kui miljardi eurose väärtuseni jõudmise eest. Tunnustati, et ettevõte on jäänud juriidiliselt püsima Eestisse ja on seega maailma kalleim OÜ.