Trump uhkeldas võiduga Hiina üle kaubandussõjas ja lubab suurt kaubanduslepet

«Hiina tahab teha suure ja väga kõikehõlmava leppe. See võib juhtuda, ja üsna pea!» säutsus Trump Twitteris.

Trump märkis, et Hiina otsus loobuda uutest tariifidest autodele ja autoosadele peegeldab valu, mida USA on neile kaubandussõjas tekitanud.

«Hiina teatas, et tema majandus kasvab oodatust palju aeglasemalt, kaubandussõja tõttu. Nad just peatasid tariifide tõstmise USA-le. USA-l on kõik väga hästi,» seletas president.