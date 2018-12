Eesti firma ostis Rootsi arendajalt osa Uus-Mustamäe projektist

Uus-Mustamäe elamukvartalisse ehitatavatesse üürimajadesse on kavandatud ühe-, kahe- ja kolmetoalised korterid. Üürimajad on osa Bonava arendatavast terviklikust elukeskkonnast, kuhu valmib järgmise 5-7 aasta jooksul 750 uut kodu.

«Bonava strateegia on pakkuda kättesaadavaid ja kvaliteetseid uusi kodusid paljudele inimestele. Kui Skandinaavias ja Saksamaal on üks osa sellest strateegiast ka üürimajade loomine, siis Baltikumis ja Eestis on meie jaoks selline tehing esimene. Meil on hea meel anda panus institutsionaalsete investorite turuosakaalu suurenemisse Eesti üürikorteriturul ning pakkuda kvaliteetseid kortereid ja professionaalset haldust klientidele, kes ei soovi end siduda kodulaenuga,» ütles Bonava Eesti tegevjuht Timo Riismaa.