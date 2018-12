Ettevõtja: Rail Balticut hakatakse ehitama, aga tooraine olukord on katastroofiline

Tänaseks on Maardu karjääri jääkvaru vaid 100 000 kuupmeetrit ning Väo karjääri varu 2,5 miljonit kuupmeetrit, mis arvestades PPT viimaste aastate tootmismahte tähendab seda, et materjali jätkub ligemale viieks kuni seitsmeks aastaks.

Kuna ehitusmahud Eestis ja just eriti Harjumaal on jätkuvalt kasvamas ning lähiaastatel alustatakse Rail Balticu ehitust, siis on kvaliteetse lubjakivikillustiku tooraine olukord regioonis katastroofiline, märgib PTT juht Libman kirjas majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile.