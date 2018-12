Saksa tööandjate liit kiidab pagulaste lõimumist

«Täna on enam kui 400 000 neist tööl või väljaõppel. Isegi mina olen üllatunud, kui kiiresti see protsess kulgeb,» ütles BDA juht Ingo Kramer ajalehele Augsburger Allgemeine.

«Valdav enamus on töökohtadel, kus nad maksavad sotsiaalkindlustusmakse ja see lõimib neid ühiskonda,» lausus Kramer. «Ärijuhid saavad asjaga hakkama.»

BDA juhi optimistlik toon on kooskõlas ka Saksa tööjõuameti (BA) hinnanguga, mille teatel on väljaõppel umbes 30 000 noort pagulast. Samas oli novembris töötuna registreeritud veel umbes 177 000 pagulast.

Kramer märkis, et Merkel ei eksinud, kui arvas, et Saksamaa tuleb pagulastega toime.

Ta lisas, et see on hea uudis väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, mida nimetatakse tihti Saksa majanduse selgrooks ja millel on töötajatest puudust.