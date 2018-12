Esimese samba uus kuju toetab Isamaa valimisratsut

Kuigi pikemat aega väldanud esimese samba ümber käinud debatis oli jäänud kõlama mõte, et esimene sammas võiks olla läbinisti solidaarne, oli lõpptulemus selline, et see hakkab tulevikus sõltuma pooles ulatuses staažist ja pooles ulatuses sissetulekust. Seda võiks pidada üllatavaks, arvestades, et valitsuse suuremale osale, Keskerakonnale ja Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale on läbiv solidaarsusprintsiip kindlasti lähedasem. Isamaale aga sobib praegune lahendus, ja Iva peab seda isiklikult väga heaks. Selles on neil ühisosa Reformierakonnaga, kellele on lähedane arusaam, et esimene sammas peab kindlasti sõltuma tööelu jooksul teenitud palgast.

«Kui hoiame palgast sõltuvuse ka esimeses sambas, siis on võimalik reaalselt arutleda selle üle, milliseid samme võtta ette teise sambaga selleks, et muuta seda paindlikumaks või vabatahtlikumaks,» ütles sotsiaalkaitseminister. «Kui võtame palgast sõltuvuse esimesest sambast päris ära, siis on väga keeruline rääkida teise samba vabatahtlikuks tegemisest.»

Iva tunnistas samas, et ta ise on teise samba reformimise suhtes ettevaatlik. Tema hinnangul tuleb teist sammast reformides teha mitteatraktiivseks raha väljavõtmine ja ärakulutamine, ning selleks on Isamaa töörühm välja pakkunud investeerimiskonto loomise võimaluse ja summa tulumaksustamise selle väljavõtmisel.

«Erakonna sees on teada, et ma olen ettevaatlik,» sõnas ta. «Me ei saa öelda, et teine sammas on päris kõlbmatu, sest teistes riikides ta ju töötab. Meie peame mõtlema, kuidas seda paremini tööle panna, ja teisest küljest hoidma finantsteadlikkust, et inimesed mõistaksid: tuleviku jaoks on tarvis koguda.»