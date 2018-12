Kopsakas arve Venemaalt lööks Eesti riigifirmal rattad alt

Tasub meenutamist, et sarnases olukorras on firma olnud ka varem ja saanud ka kopsaka trahvi. Äripäev kirjutas, et kolm aastat tagasi keelas Venemaa transpordijärelevalve asutus riigi territooriumil kõikide 2015. aastal Tapa depoodes remonditud vagunite kasutamise kuni neile kordusremondi tegemiseni.

Põhjuseks oli Sverdlovskis ühe Tapa depoodes remonditud vaguni rööbastelt mahamineku juhtum. Operaili majandusaasta aruannetes on välja toodud, et kordusremonti nõuti 1115 vagunilt ning selleks kulus ettevõttel üle 2,1 miljoni euro.

Seekord on Operailil süüdijäämise korral nõuetega kaelas kõikide kahjustada saanud vagunite omanikud ning Venemaa Raudtee. Lisaks sellele võib Operailil olla Tapa depoodesse raske kui mitte võimatu kliente oma vaguneid remontima saada. Pikemalt Äripäevast.

AS Operail juhatuse esimees Raul Toomsalu selgitas sel nädalal Postimehele, et firma on vastaspoole väited vaidlustanud, kuna selles intsidendis on väga palju tehnilisi nüansse, mis vajavad veel täpsustamist ja selgitamist ning menetlustoimingud hetkel veel käivad.

«Näiteks on uurimistegevusel ilmnenud, et kuigi väidetakse, et meie ühe vaguni tagumine rattapaar sõitis üheksa kilomeetrit rööbastelt maas ning hüppas siis rööbastele tagasi, on ka sama rongi teistel vagunitel väljasõidu tunnustega rattapaare, mis tegelikult asetsesid rongis meie vagunist eespool ning mis võisid põhjustada meie vaguni rööbastelt mahajooksu,» kirjutas Toomsalu.

«Lisaks liikus samal trassil pärast meie vaguniga rongi ka teine rongikoosseis ning alles sellest järgmise rongiga, mis sama trassi läbis, juhtus kahetsusväärne õnnetus. Seega on veel palju küsimusi õhus ning me oleme tihedas suhtluses kõigi osapooltega, et välja selgitada, mis täpselt juhtus.»