Meenutus: hoiuse tulu läheb maksustamisele ja osale topeltmaksustamisele

Toome siinkohal näite, kui inimese palk on 1100 eurot kuus ning ta on hoiustanud hoiulaenuühistus 25 000 eurot. Seal on hoiusteintress kuus protsenti aastas, mis tähendab, et ta saab brutointressitulu 1500 eurot aastas ehk 125 eurot kuus. Kuna ta maksab sellelt 1500 eurolt tulumaksu 20 protsenti, saab ta netointressina tegelikult kätte 1200 eurot ehk 100 eurot kuus, millega jääks ta veel üldise maksuvaba tulu (500 eurot) piiridesse. Kuna aga tema arvestatav tulu on 125 eurot kuus, siis on tema maksuvaba tulu 486,11 eurot, mis tähendab, et 13,86 eurot läheb maksustamisele veel kord.