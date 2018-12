Uuring: töö erasektoris on avalikust sektorist palju paindlikum

«Erasektori töötajad tunnetavad, et neil on rohkem võimalik kas siis vahetult enda tööd või üldisemat töökorraldust puudutavate muudatuste teemal organisatsioonis kaasa rääkida kui avaliku sektori töötajatel. Ka hinnangud muudatuste mõjususele olid erasektoris kõrgemad,» nentis Järve CentARi pressiteates.

Erinevusi oli ka muudes teemades – näiteks andsid riigitöötajad erasektori töötajatest madalamaid hinnanguid ka sellele, kuivõrd juhtkond nende tööd tunnustab ning kui õiglane ja arusaadav on töö tasustamine.

«Näiteks on erasektoris otsitud juba aastaid viise, kuidas võimaldada töötajatele paindlikku töökorraldust ning suurendada töö- ja eraelu tasakaalu. See väljendub ka uuringutulemustes – erasektori töötajate hinnangul segavad töömõtted harvem nende eraelu ning neil ei takistata vajadusel oma perekondlike kohustuste täitmist tööpäeval. Samuti hindasid erasektori töötajad riigiteenistujatest kõrgemalt võimalust muuta vajadusel töökoormust või tööülesandeid, et töö vastaks paremini nende vajadustele,» tõi Järve näiteid erasektori tugevamatest külgedest.