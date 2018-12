Balti börsidel on seljataga raske aasta

Tänavusel võivad Balti börsil end võidumehena tunda vaid väheste väärtpaberite omanikud. Võlakirjade austajad võivad vähemalt ühes mõttes rahule jääda – valik on oluliselt laienenud. Tänavu on noteeritud 13 uut korporatiivvõlakirja. Pakkujad on väga eriilmelised, alates sõidujagajast Leedu Modus Grupest, autolaenuärimehest Mogoni, Maximast ja LHVst kuni Leedu rikkaimaks meheks peetava skandaalse Saulius Karosase Medicinos Bankaseni välja.