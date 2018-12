Neil on kõige rohkem raha

Äripäev hindas oma värskes Eesti rikaste edetabelis soojafirma suuromaniku vara väärtuseks 132,6 miljonit eurot, millega ta platseerus edetabeli 12. kohale. Tegelikult osutus Rahu aga enam kui poole rikkamaks. Investeerimisfond First State hindas Utilitase väärtuseks 376 miljonit ja on nõus maksma ettevõtte 85-protsendilise osaluse eest 320 miljonit eurot, ja Rahu osaluse väärtus oleks 322 miljonit eurot. Rahu on kohe saamas 273 miljonit eurot.