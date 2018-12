Rootsi gasell teeb Eestis revolutsiooni

Üks lugeja vihjas mulle, et kuigi legendaarsesse Armin Karule kuulunud kasiinofirmasse pole enam võimalik investeerida, siis võiksin lähemalt uurida firmat, mis tegutseb sarnases valdkonnas ja on tihedalt seaotud Eestiga. Läksingi kohale ja uurisin asja lähemalt.

Nimelt tegutseb juba mõnda aega Ülemiste linnakus Rootsi juurtega Global Gaming, mis lisaks tarkvaraarendusele avas suurema kärata Eestis ka oma mängukeskkonna. Tegu on kiiresti kasvava firma ehk gaselliga, mis aga vastupidiselt paljudele Eesti idufirmadele on raha kaasanud börsilt.

Nimelt on firma noteeritud Stockholmi alternatiivturul First North. «See on aktsionäride otsus. Nii kasvatataksev väärtust,» põhjendas ettevõtte eestipoolne juht Slava Korneychik. Tema sõnul tahavad Rootsi ettevõtjad börsil olla, see on justkui auasi. Kuigi sellega kaasneb ka kohustusi, siis see kasvatab ka väärtust.

Tulemused avaldavad muljet

Firma tuli börsile mullu oktoobris ning toona maksis aktsia 28 rootsi krooni ning kaupleb praegu 36 krooni ringis. Tänavu mais maksti ka dividend, 1,40 rootsi krooni aktsia kohta. Ettevõtte käive ületab tänavu ilmselt miljardi rootsi krooni ehk 100 miljoni euro piiri. Viimati avaldatud kolmanda kvartali aruande järgi teenis firma 253,1 miljonit rootsi krooni ja 60,3 miljonit kulumieelset kasumit.

Kuigi kasum oli kõigest 1,33 eurot aktsia kohta, mis teeb tootluseks 3-4 protsenti, siis võib eeldada, et tegu on esialgu pigem kasvu, kui dividendiaktsiaga. Igatahes Eesti tütre näitajad paneks iga omaniku silmad särama – käive 19,8 miljonit ja kasum 9,8 miljonit eurot. Kasv on allas algusjärgus, sest 1. jaanuarist 2019 avatakse turg konkurentsile jõukas Rootsis ning ettevõte loodab haugata võimalikult suure turuosa. Lisaks Eestile ja Rootsile on Global Gamingu põhitegevuskoht ka Malta. Pikemas plaanis soovitakse arenede üle Euroopa.

Firma 130 töötajast koguni 40 töötab aga Eestis. Suur osa grupi värbamisest käib samuti Eesti kaudu, sest firma põhjamaade personalidirekotor Katri Delimoge töötab Tallinnas ning tegeleb värbamisega iga päev.

Global Gaming põhjamaade personalidirektor Katri Delimoge FOTO: Andres Haabu

Kui paljud Eesti ettevõtjad kurdavad, et tööjõudu on raske leida, siis Delimoge annab sellele palju värskema vaate. Eesti ja Tallinn on tema sõnul Põhjamaade Silicon Valley ning nii on talente lihtne siia meelitada. Delimoge sõnul on tehnikatalente soodne Eestisse tuua. Kuna nendele on seadustes loodud erand ning ka nende palk on üsna kõrge, siis on võimalik vastav luba saada kõigest 24 tunniga. «Kui see nii ei toimiks, siis me ei oleks täna siin,» ütles Delimoge.

Korneychik lisas, et Eesti on justkui ideaalne labor nende tehnoloogia arendamiseks - siin on paigas infrastruktuur, keskkond, tugev pangandus ja soodsad regulatsioonid. Muuseas, just kõrgelt nõudmised ja välkmaksed pankade kaudu on see, mis on Global Gamingu äri aluseks. Nimelt meelitavad nad kliente sellega, et teenusega saab liituda end registreerimata ning raha liigub kasiinosse ja sealt tagasi mõne hetkega. Nii tehakse turul revolutsiooni. Selle taga on sisuliselt välkmaksed – nimelt on pankadele kehtestatud sedavõrd karmid kliendi tundmise reeglid, mis sobivad hästi ka kasiinofirmadele kehtestatud nõudmistega.

Muuseas, kui meediamajad räägivad viimased kümme aastat, et tarbija kolib mobiili ehk mobile first, kuid vähemalt Eestis pole selleni sisuliselt endiselt jõudnud, siis kasiinonduses on see juba reaalsus. Näiteks 75 protsenti Global Gamingu klientidest eelistab mängida nutitelefonis, mitte arvutis.

Global Gaming kontor Ülemistel FOTO: Andres Haabu