Nordecon ostab Ukraina ehitusfirma

Sellega seoses muutub Technopolis-2 majandusarvestuses sidusettevõttest tütarettevõtteks. Tehingu eesmärk on täisosaluse omandamine arendusprojektis kontsernile atraktiivsetel tingimustel.

Projekti eesmärgiks on välja arendada logistikakeskus, mis koosneb laohoonetest ja kontorist.

Osaluse omandamise tehing on plaanitud lõpule viia 2018. aasta detsembrikuu jooksul.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis.

Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2017. aasta konsolideeritud müügitulu oli 231 miljonit eurot. Nordeconi kontsernis töötab ligi 700 inimest. Nordeconi aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.