Edukas kodumaine mööblifirma sündis ideest hakata tootma vesivoodeid

Klientide lemmikdiivan Newman FOTO: Softrend

Ekspordiks mürasummutav

kontorimööbel

Üheks menukaks müügiartikliks on kindlasti voodid, mida Softrend on müünud ettevõtte algusest peale. Alates 2016. aastast on müügil ka kvaliteetsed madratsid, eksklusiivne voodipesu ja maitsekad magamistoa sisustuselemendid. Lisaks diivanitele ja vooditele, mis on ettevõtte kõige populaarsemad tooted, on Softrendi tootevalikus ka lauad, valgustid, kardinad, vaibad ja erinevad aksessuaarid, mis aitavad luua õdusat atmosfääri. Praegusel ajal ei tooda ettevõte enam ainult pehmet mööblit, vaid tegelikult saab neilt soetada mööblit kõikidesse tubadesse ja igaks otstarbeks.

Kuigi Softrendi tootevalik laieneb pidevalt ja sobivaid tooteid leiab igasse tuppa, on kõige populaarsemaks müügiartikliks juba mõnda aega diivan Newman. Tegemist on diivaniga, mis on parajalt lai ja sügav, ent mõjub kergelt ning õhuliselt. Kuna klient saab vastavalt oma eelistustele valida nii värvilahenduse kui ka disaini, siis pole kuigi üllatav, et just see diivan on paljude südamed võitnud.

Kui kodumaisel turul on Softrend eelkõige tuntud voodite ja diivanite poolest, siis ekspordis on ettevõtte suund moodsatesse kontoritesse sobivate mürasummutavate ja koostöötamist edendavate pehme mööbli seeriate arendamine ning tootmine. Seoses muutuvate tööharjumustega muutuvad ka töökeskkonnad ja trendidega tuleb kaasas käia. „Enam ei eeldata, et igal ametikohal tuleb istuda üheksast viieni. Paljud töökohad on liikuva loomuga ja inimesel on vaja oma tööajast võib-olla ainult 30 protsenti veeta kontoris,” lausus Vinkel ja lisas, et sellest tulenevalt peab looma kontorites alasid, kus saaks võimalikult produktiivselt tööd teha.

Jarmo Liiver FOTO: Softrend

Muutused tööpaikades

tekitavad palju võimalusi ka pehme mööbli tootjatele, arendades tooteid, mis aitavad paremini kontori akustikaprobleemi lahendada. Softrend on koostöös erinevate disainerite ja akustika ekspertidega välja arendanud mitmeid sellistesse kontoritesse sobivaid tooteseeriaid. Vinkel ütles, et ettevõte on selle aasta algusest aktiivsemalt uusi eksportpartnereid otsinud ja praegu saab kinnitada, et huvi on väga suur. Peamised edasimüüjad asuvad nüüdsel ajal Soomes, Rootsis, Taanis, Iirimaal ja Leedus, ent sellel aastal on lisandunud kümneid uusi edasimüüjaid paljudel uutel turgudel.



Firma andmed:

• Asutatud: 1997. aastal

• Asutaja: Aldo Vinkel

• Salongid: Tallinnas (2), Tartus ja Helsingis

• Töötajaid: 55, neist 35 pehme mööbli meistrid

• Populaarseim toode: diivan Newman

• Huvitav fakt: 2017. aastal lõi Softrend oma tehases toodetud diivanitega Euroopas juurde tervelt 13 127 istekohta.



Kommentaar:

Jarmo Liiver, KredExi ettevõtlusdivisjoni juht