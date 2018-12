Euroopa Keskpank lõpetab rahatrüki

Euroopa Keskpanga varaostude programm ehk sisuliselt rahatrükk, kestis peaaegu neli aastat ning selle maht on kokku 2,6 triljonit eurot.

Eesti Pank on novembri lõpu seisuga programmi käigus ostnud 5,688 miljardit eurot ning kui lisada siia veel 34 miljonit eurot, mida meie keskpank on ostnud, peaks võlakirjaostude lõplikuks mahuks tulema 5,722 miljardit eurot. Osa soetatud võlakirjadest on juba amortiseerunud ning aasta lõpul amortiseeritakse veel, peaks aasta lõpus olema programmi käigus olevate võlakirjade saldo 5,567 miljardit eurot.