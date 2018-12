Saarevanem: ilma Wrangöta jääb Prangli kütte ja elektrita

Viimsi vallavalitsus otsustas käesoleva nädala teisipäeval tunnistada Vjatšeslav Leedole kuuluva Tuule Liinid pakkumus Prangli liini hanke võitjaks, mille eest maksab Viimsi vald ettevõttele käibemaksuta 834 000 eurot. Varasema liini teenindaja, Rein Kilgile ja Kaspar Kokale kuuluva Kihnu Veeteede pakkumine oli samas 967 000 eurot.

Senine vedaja Kihnu Veeteed vaidlustas aga Leedo ettevõtete esitatud pakkumise vastavaks ja edukaks tunnistamise, kuna Leedole kuuluv Holostovi Kinnisvarahaldus nõudis Saaremaa Laevakompanii pankrotti, samuti viidati teiste ettevõtete maksuvõlgadele. Riigihangete vaidlustuskomisjon vaidlustust ei rahuldanud, kuid ettevõte vaidlustas selle kohtus.

Seejäärel rahuldaski Tallinna halduskohus Kihnu Veeteede esialgse õiguskaitse taotluse ning keelas kuni 11. jaanuarini Viimsi vallavalitsusel Leedo firmaga lepingu sõlmimise.

Prangli saarevanema sõnul on praegune olukord aga naeruväärne ja see tuleb lõpetada, sest selle tõttu kannatavad ennekõike Prangli saare elanikud. «Laev on lõpuks remonditud, kuid lihtsalt seisab - samamoodi meie elu,» kirjeldas Lilleoks praegust olukorda.

Seejuures on tema sõnul on Prangli saare liiklus on olnud häiritud vahelduva eduga kogu käesoleva aasta vältel. Nimelt oli talvel kolme nädala jooksul pidevalt tõrkeid seoses jääoludega, ka augustis ehk turismihooaja kõrgpunktis tabas Wrangöt rike.

Tänavu 24. septembril läks Wrangö kolmeks nädalaks korralisse dokki, kust ta pidi remonditult liinile naasma 15. oktoobril. Alustuseks venis remondiaeg algse kolme nädala asemel Lilleoksa sõnul kaks kuud pikemaks.

Niisiis saabus Wrangö dokist tagasi alles eelmisel nädalal, misjärel jäi seisab see Hundipea sadamas ja ootab uut operaatorlepingut.

Lilleoksa sõnul on seepärast tegemata jäänud ka saarele elutähtsad veosed. «Tankla on kütusest tühi, elektrijaamas jätkub kütet vaid paariks nädalaks, poodi on toomata suuremahulised talvevarud, rääkimata elanike planeeritud kaubaveost,» loetles ta.

Tuule Liinid peaks Prangli ja mandri vahelist liiklust hakkama teenindama riigile kuuluva parvlaevaga Wrangö, mis antakse vedajale üle riigi ja vedajaga sõlmitud lepingu alusel.