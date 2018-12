Ettevõtted said mullu 267 miljonit eurot riigiabi

Rahandusministeeriumi asekantsler Raigo Uukkivi rõhutas, et toetusteks eraldatavad summad on suured ja seda olulisem on, et seda tehakse vastavalt riigiabi reeglitele. «Riigiabi reeglid on olenevalt valdkonnast spetsiifilised ning seetõttu peab ettevalmistav töö riigiabi andmiseks olema põhjalik. Rahandusministeerium jätkab nõustamisega, et abi andjad teaks riigiabi nõudeid järgida,» märkis Raigo Uukkivi.