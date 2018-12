Oravatest ekspoliitikud tahavad Tallinna vanadekodu ehitada

Nii Kukk kui ka Rosimannus on varem öelnud, et hooldekoduäri alustamise üks põhjus oligu see, et Eesti hooldekodude tase on vilets ja arenguruumi on kõvasti. Neil on ambitsioon tõusta sektoris Eesti suurimaks tegijaks. Seni pole äri käivitamine siiski nii libedalt läinud ja mitmed omavalitsused on neile ära öelnud. Konkurendid on torganud, et hooldekodude turg on juba küllastunud ja jala ukse vahele saamine pole sugugi nii lihne nagu ekspoliitikud arvavad.