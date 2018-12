Soome metallitööstus laiendas Harjumaal tehast

Ajakaineni sõnul on Soome majandus heas seisus ning tööstuste huvi Eestisse kolimise või laienemise vastu on endiselt olemas. «Eesti kvalifitseeritud tööjõud ei ole Soomest palju odavam ning see pole enam peamine argument, miks siia kolitakse. Pigem räägib Eesti kasuks sobivam logistiline ühendus – toodangut ei pea ilmtingimata laevaga eksportima,» lisas ta.