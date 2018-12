«Pank» 9. osa – aga mis toimus tegelikult

Kõikide Swedbankile mittekuuluvate aktsiate ülevõtmispakkumise hinnaks kujunes 27 miljardit krooni ehk 1,7 miljardit eurot. Tegemist on ülekaalukalt suurima tehinguga, mida Eesti ühe ettevõttega tänaseni tehtud on. Võrdluseks, 85 protsendi Luminori aktsiate eest maksis/maksab erakapitalifirma Blackstone üks miljard eurot.

Hansapanga Eesti väikeinvestorid said 4,4 miljardit krooni (281 miljonit eurot). Panga endine juht Indrek Neivelt on öelnud, et tänu Hansapangale tekkis Eestis üle tuhande kroonimiljonäri.