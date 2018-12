Kinnisvaraarendaja: me kõik ägame kui Rail Balticut ehitama hakatakse

Me rääkisime, kuidas kaubanduskeskuste turg on täiesti üle küllastunud. Kuidas on seis büroodega?

(Ohkab) Ma ütleks nii, et Eestis pole täna ühtegi segmenti, kus oleks õnne äri teha. Kõik kinnisvarasegmendid on väikses ülekülluses. Võtame bürood, laod, hotellid, kaubanduse – igal pool on oma mured ja kuskil ei laiuta tohutult vaba ruumi.

Samas kui pakkuda uusi huvitavaid lahendusi, on äri tegemine võimalik. Toon ühe näite. Skyoni kontseptsioon on pakkuda pinda just väikeettevõtetele, kel on 5-15 töötajat. Tavaliselt ei taheta nendega sugugi koostööd teha. Arvatakse, et väikse firmaga on jube palju peavalu – küll ei saa raha kätte, küll on mingid muud mured. Palju lihtsam on teha leping ühe suure üürnikuga, näiteks mõne audiitorbürooga. Kõik on chill.

Aga äri tegemine ei pea alati lihtne olema. Seetõttu pakumegi pindu just väiksematele ettevõtetele, ka idufirmadele. Meie pakutavad pinnad on 35 kuni 300 ruutu. Pakume neile täislahendust, büroos on tehnika ja mööbel olemas ning hind on fikseeritud. See on väiksema kliendi jaoks väga mugav lahendus ja selliseid teenuseid pole turul väga palju.

Räägime korteriturst ka. Juba on kuulda, et elukondliku kinnisvara arendajad ootavad turu jahenemist. Mida teie arvate, kuna pidu kustub?

Ma ei julgeks öelda, et midagi hakkab kustuma. Peame siiski arvestama, et Tallinna elanike arv suureneb 5000-7000 inimese võrra aastas. Kuskil peavad need inimesed ju elama asuma. Korterite arv aastas kasvab umbes 3000 võrra, mis tähendab, et mingit ulmelist üleküllust ei ole. Turg suudab sellega toime tulla.

Samas on kallima hinnaklassi korteritega tekkinud olukord, kus müügiperiood on veninud pikemaks. See ei tähenda automaatselt, et jama oleks majas. Kui ettevõte on hästi kapitaliseeritud, võib müügiga oodata küll. Kui aga eelarve on pingul, võib arendaja olla sunnitud hindu langetama. Neid inimesi, kes oleks võimelised ostma 300 000 või rohkem eurot maksva korteri, pole ju väga palju, mis võib tähendada, et nende müük venib. Aga äri saab teha ka odavama hinnaklassiga segmendis.

Arendajana teeb pigem muret see, et ehitamise hind on tublisti kasvanud, suured mured on tööjõuga, palgasurve on kõva ning maaomanikud küsivad kõrget hinda.

Aasta tagasi ütlesite, et «ehitusele võetakse neid inimesi, kes ei oska müüri laduda ega pahteldada. Nad ei oska mitte s*****i teha. Päeva lõpuks saad toote, mille kvaliteet on väga kehv, aga mille ehitamise hind on ülikõrge». Kas seis on jätkuvalt sama hull?