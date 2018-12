AirBaltic võib minna börsile

Tegevjuhi sõnul jätkab airBaltic kasvamist ning selle aasta lõpuks on firma lennukitega lennanud rohkem kui neli miljonit reisijat ehk oluliselt rohkem kui kogu Läti elanikkond.

«AirBaltic on kasumlik ning sellest on saanud Euroopas oluline lennufirma,» nentis ta ja lisas, et võib-olla ootab ees börsile minek.