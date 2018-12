Eesti põllumehed avaldavad täna Brüsselis meelt

Sõrmuse sõnul on ausate konkurentsitingimuste tagamine väga oluline nii meie põllumeestele kui ka toidutarbijatele. «Küsimus on meie kõikide toidulauas ja kodumaise toidutootmise konkurentsivõimes,» ütles Sõrmus.

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku, et Eesti põllumajandustoetuste tase võiks 2027. aastaks jõuda vaid 77%-ni ELi keskmisest. Samas kui Eesti põllumajanduse tootmiskulude tase on juba praegu 129% ELi keskmisest. Meie põllumajandustootjad peavad vastama täpselt samadele keskkonnanõuetele ning loomade heaolu ja toiduohutuse standarditele nagu teiste ELi riikide tootjad, kuigi selle eest makstav kompensatsioon on oluliselt väiksem.