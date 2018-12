Sojaoad kergitasid nafta hinda

Naftaturgudel pole siiski kaugeltki pilvitu taevas. Naftat eksportivate riikide kartell OPEC teatas, et nõudlus toornafta järgi langeb järgmisel aastal prognooside kohaselt 31,44 miljoni barrelini päevas, mida on 1,53 miljonit barrelit vähem, kui OPEC praegu kokku päevas toodab. Analüütikute hinnangul ei piisa OPECi poolt hiljuti vasuvõetud tootmiskärbetest, et ületootmisest vabaneda.