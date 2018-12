Ross: Hiina nõustus vähendama tollitariifi USA-s toodetud autodele

Ross ütles telekanalile CNBC, et Pekingi astutavad sammud «tõestavad, et president (Donald) Trumpil oli õigus, kui ta tegi teatavaks omapoolse kokkuvõtte» 1. detsembri kohtumisest Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

Rossi sõnul aitab Pekingi pakkumine eriti Saksa autotootjaid, sest nad valmistavad USA tehastes sõidukeid Hiina turule. «See on meie jaoks otsene abi ja ilmselt tuleb see kasuks meie kõnelustel Saksa autotootjatega,» ütles ta.

«President ütles, et tulemas on suhteliselt kohene sojaubade ostmise jätkamine. Nüüd selgub, et ta pani täppi,» lausus kaubandusminister.

Ärileht Wall Street Journal kirjutas kolmapäeval, et Hiina ametnikud on samuti nõustunud asendama oma laiaulatusliku tööstuspoliitika plaani Made in China 2025, mida Trumpi valitsuse ametnikud on teravalt kritiseerinud. Ärilehe teatel annab Pekingi uus plaan välisfirmadele suurema ligipääsu Hiina turule.