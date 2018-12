Ratas ei soovi Danske skandaalis reformierakondlaste peale näpuga näidata

«Kui teie küsimus on selles, et kas mina hakkan kellegile poliitikule näpuga näitama, siis ei hakka,» sõnas Ratas. «See ei vii meid mitte kuhugi. Esiteks me peame aru saama, et see oli Eesti mainet kindlasti negatiivselt puudutav ja see on palju suurem mõju, kui ainult see Danske panga juhtum. Küsimus on ka selles, et kas Eestit kui investeerimispiirkonda, kas Eestit kui meie pankasid, kas Eestit kui meie majandust usaldatakse ja minul on üks sõnum - muidugi usaldage,» rääkis peaminister.