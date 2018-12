Tallinna Sadama murelaps sai riigilt maad

See juhtus kaks kuud enne seda, kui riigi AS Tallinna Sadam börsile läkis. Nimelt tegi majandusminister Kadri Simson 5. aprillil Tallinna Sadama toonase ainuaktsionäri esindajana otsuse suurendada ettevõtte aktsiakapitali 2,4 miljoni euro võrra ning tasuda uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, andes ettevõttele riigimaad. Sadamale antud kinnistutest neli asuvad Tallinnas, kaks Jõelähtme vallas ja ülejäänud just Saaremaa süvasadama naabruses Ninase külas. Saaremaa maatükkide väärtuseks on hinnatud 155 000 eurot.