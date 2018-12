Suurärimees Toomas Annus hakkab Tallinna valgustama

Üheks Annuse eesmärgiks on projekti kaudu tutvustada avalikkusele oma ettevõtet ja uut kaubamärki. Nimelt tegutses ettevõte kuni 2017. aasta novembrini ärinime E.L.L. Kinnisvara all.

Projekti raames paigaldatakse 580 uut LED-valgustit kokku 41 objektile, teiste seas saavad uue valgustuse Toompea loss, Paks Margareeta, Patkuli trepid, Kiek in de Kök ja Pikk Hermann. Valgusprojekti autor on Tallinna linna poolt 2017. aastal korraldatud ideekonkursi võitnud Soome ettevõtte Lighting Design Collective Oy ning ehitustööd teostab Merko Infra, teatas linnavalitsus.

Seejuures on Kapiteli üheks eesmärgiks projekti kaudu tutvustada avalikkusele oma ettevõtet ja uut kaubamärki. Nimelt tegutses ettevõte kuni 2017. aasta novembrini ärinime E.L.L. Kinnisvara all.

Ettevõttel on seejuures valgustusega seotud asukohtadesse õigus paigaldada seda tutvustavad stendid, kui ta on nende sisu, asukohad ja kujunduse eelnevalt linnaga kooskõlastanud. Lisaks võimaldab linn ettevõttel seadmete ja stendide paigaldamise linna ja teiste isikute omandisse kuuluvatele maatükkidele ja ehitistele ning nende esemete seal hoidmise. Tallinn korraldab selle jaoks vajalikud load ja õiguslike lahenduste teostuse ning kannab seonduvad kulud.

Memorandum kehtib kuni 2028. aasta 31. detsembrini. Eeldatavalt on selleks ajaks Kapiteli kulul soetatud seadmed ja stendid amortiseerunud. Nende utiliseerimise või edasise kasutuse otsustab ja korraldab Tallinn omal kulul ja linnal on selleks kõik õigused.

AS Kapitel on kinnisvaraettevõte, mis tegeleb peamiselt ärikinnisvara projektide juhtimisega nii arendaja, investori kui ka haldaja rollis. Ettevõtte ainuomanik AS Riverito on enamusosanik ka Tallinna börsil noteeritud ehituskontsernis AS Merko Ehitus. Ettevõtte tegelikud kasusaajad on 12,6-protsendilise osalusega Tõnu Toomik ja 65,3-protsendilise osalusega Toomas Annus