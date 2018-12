Eestis on tuhandeid bussipeatusi, kus bussid mitte kunagi ei peatu

«Jah, Eestis on tõesti bussipeatusi, mida ei kasutata,» tunnistas maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson. «Põhjuseid selleks on mitmeid, näiteks võib juhtuda, et antud piirkonnas ei ole ühistranspordi kasutajaid ning seetõttu bussid seal ei peatu.»