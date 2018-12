Kohus keelas Leedol ja Viimsil otselepingu sõlmimise

Rein Kilgile ja Kaspar Kokale kuuluv AS Kihnu Veeteed saatis täna kohtule e-kirja, milles märgiti, et neil on põhjendatud kartus, et lähimate minutite-tundide jooksul võib Viimsi vallavalitsus esialgse õiguskaitse kiire kohaldamata jätmise korral sõlmida ära õigusvastase lepingu Tuule Liinidega, selgub kohtumäärusest.