Tiksuv ehmatus: hoiused maksu alla

Nii on inimesi kõige rohkem hirmutatud sellega, et seoses muutunud maksusüsteemiga avastavad paljud kevadel maksudeklaratsiooni täites, et tavapärase maksutagastuse asemel tuleb hoopis maksu juurde maksta. On koguni väidetud, et see võib mõjutada kevadisi valimistulemusi. Õnneks või kahjuks näitab statistika, et kaalukauss langeb siiski teisele poole.

Nimelt on viimastel andmetel 9 kuu kokkuvõttes küll 55 000 inimest kasutanud maksuvaba tulu ettenähtust rohkem ning neil võib tuleval aastal tekkida kohustus tulumaksu juurde maksta, kuid neid, kes on maksuvaba tulu kasutamata jätnud on koguni 9 korda rohkem. Täpsemalt, peaaegu 480 000 inimest on osa maksuvaba tulu kasutamata jätnud ning nemad võivad järgmisel aastal raha juurde saada. Esimesed peavad juurde maksma ligi 10 miljonit eurot ja teised saavad tagasi umbes 100 miljonit eurot.

Kuid kevadel võib maksumaksjaid tabada teinegi, küll kordades väiksem üllatus. Täpsemalt kõiki neid, kes kasutavad pangakontot. Nimelt, tulumaksuvabastus kehtib pangahoiuse intressidele kuni 2017. aasta lõpuni. Alates 2018. aastast maksustatakse ka saadud hoiuseintressid tulumaksuga.

See aga kajastubki inimeste teadvuses kõige selgemalt just 2019. aasta kevadel, kui inimesed hakkavad tuludeklaratsiooni täitma. Sel juhul tuleb ka kõik hoiuseintressid deklareerida ning neilt 20% tulumaksu tasuda. Tõsi, selle muudatuse mõju on sõna otseses mõttes sada korda väiksem. Rahandusministeerium lootis sellega tänavu koguda 1-2 miljonit eurot.

«Kui hoius on avatud Eesti juriidilises isikus, peab see isik intressi väljamaksmisel tulumaksu kinni ning edastab selle info maksu- ja tolliametile (MTAle). MTAs kantakse info eeltäidetult füüsilise isiku tuludeklaratsioonile,» kinnitas ameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Ta lisas, et kui intress on olnud nii väike, et sellelt pole saanud tulumaksu kinni pidada ehk kuni 3 senti, siis arvestatakse see füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Tulumaksu tasumine lihtne

Swedbanki hinnangul puudutab muudatus vaid piiratud arvu kliente, sest intressikeskkond on jätkuvalt madal. «Intressi saamiseks peab kontol olema piisavalt suur summa. Peamiselt puudutab see tähtajalisi hoiuseid, kus reeglina hoiustatakse suuremaid summasid ja ka intressid on mõnevõrra kõrgemad,» selgitas panga kommunikatsioonijuht Liidia Kaljundi.

Swedbankis on umbes 60 000 klienti, kes on aasta jooksul saanud intressi ja kelle väljamakse pealt on kinni peetud tulumaks. Nendele klientidele on aasta jooksul välja makstud intresse summas ligi 925 000 eurot ja tulumaksu on kinni peetud summas 195 000 eurot.

Eesti suuruselt teine pank SEB on tänavu hoiuste eest intresse maksnud summas 163 540 eurot kokku 2194 inimesele ehk suuremal osal klientides jääb intressi summa 20 euro piiresse, millelt tuleb tulumaksu tasuda 4,03 eurot.

SEB Kogumis- ja investeerimistoodete arendusjuht Sirja Toomla lisas, et tulumaksu tasumine on iseenesest lihtne, sest tulumaks peetakse automaatselt kinni ning info tulumaksu kinnipidamise kohta edastavad pangad igakuiselt maksuametile. Deklaratsiooni tulevad need andmed kliendile automaatselt.

Samas tõi maksuamet välja, kui intressi saadakse välismaistelt juriidilistelt isikutelt, peab inimene tulu ise tuludeklaratsiooni kandma.

Tõsi, on ka üks erand. Juhul, kui inimene soovib investeerimise eesmärgil hoiuse (investeerimishoius) intressilt tekkivat tulumaksukohustust edasi lükata, siis peab tal olema avatud investeerimiskonto ning hoiusele kantud raha peab pärinema investeerimiskontona kasutusel olevalt rahakontolt. Samuti peab sel juhul järgima põhimõtet, et hoiuse lõpptähtajal peab investeerimishoiuse põhisumma ning intress laekuma investeerimiskontole.