Jaapani sariettevõtja jätkab Eesti idude toetamist

«Kõik investeeringud on minu kapitalist,» ütles Taizo Son, kelle riskikapitaliettevõte Mistletoe on investeerinud maailmas 155 miljonit dollarit pea sajasse idufirmasse. Eestis on ta seni panustanud Jobbatticali, LeapINi, Funderbeami ja Lift99sse, kusjuures kaks viimast said Sonilt pea 2 miljonit eurot, kirjutab Äripäev.

«Viimased kaks aastakümmet sariettevõtjana tegutsedes on mul õnnestunud saada kapitali ja ma tundsin, et ma pean andma ühiskonnale midagi tagasi,» ütles ta ja lisas, et tmea jaoks on aga raha ja tootluse kõrval olulisem, et tema toetatud idufirmad maailmas midagi oluliselt muudaksid.

Mees kinnitas, et tema taga ei ole teisi investoreid ega laene, mistõttu saab ta võtta riske. «Seetõttu oleme riskide võtmisel agressiivsemad ja me aitame kindlasti ka neid idufirmasid, kes on väga väikesed ja alles esimesel investeerimisringil, väga ebakindlad ja ebastabiilsed, kui nad püüavad väga kõvasti lahendada suuri probleeme,» rääkis ta.