Tööjõuprognoos: aastani 2026 jääb töötajate arv Eestis samaks

Uuringust selgub, et töötajate arv oli 2017. aastal viimase majandusbuumi rekordhõivega sama ning seda vaatamata sellele, et 15-74-aastasi oli eelmisel aastal ligi 70 000 võrra vähem kui 10 aastat varem. Töötajate arv ja hõivemäär on enim kasvanud just üle 50-aastaste seas.