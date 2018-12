Riigifirma Vene äri löögi all

Praegu on Venemaa uurimiskomisjon jõudnud esialgsele järeldusele, et osaliselt on õnnetuse taga varem samast kohast läbi sõitnud rongikoosseisu kuulunud Operaili vagun, mille üks rattapaar lohises üheksa kilomeetrit rööbastelt väljas. See omakorda lõhkus tee, mille tagajärjel läks sõjatehnikat vedanud rong külili. Protokollis viidatakse süsteemsele veale Operaili Tapa depoo remondikvaliteedis.