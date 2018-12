Baltic Workboats veeskas Saksamaa Tolliameti tellimusel ehitatud uue patrull-laeva

Firma teatel on tegemist täiesti uue mudeliga BWB mudelivalikus, sellel on ette nähtud töökohad kuni 6-liikmelise meeskonnale. Lainet läbistava alumiiniumkerega laev on varustatud kahe 720 kW mootoriga ning arendab kiirust kuni 24 sõlme. Patrol 24 WP veeväljasurve on 55 tonni, laev on 24 meetrit pikk, 6,5 meetrit lai ning süvisega 1,5 meetrit.