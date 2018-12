Riigifirma pani müüki kaks nigelas seisus mõisa

Lääne-Nigula vallas Vidruka külas asuva Palivere mõisa kinnistul asub lisaks mõisahoonele veel pumbamaja ning mõisa lauhoone. Kinnistu pindala on kokku 124 000 ruutmeetrit, millest suletud netopinda 1634 ruutmeetrit. Enampakkumise alghind on 105 000 eurot.

«Hooned on olnud pikalt kasutuseta ja vajavad kapitaalremonti. Mõisahoone on seoses varasema kasutusvajadust arvestades oluliselt ümber ehitatud. Müüjal puudub dokumentatsioon ümberehituste kohta,» märkis RKAS Palivere mõisa müügikuulutuses.

Tehnosüsteemide seisukord on samuti teadmata. Mõisahoone katusest on toimunud läbijookse. Kinnistut läbivaid teed kasutatakse aga naaberkinnistutele pääsemiseks, kusjuures servituute seatud ega lepinguid sõlmitud pole.

Läbi kinnistu elektriliitumise toimub viie tarbija elektrienergiaga varustamine ja kinnistul asuvast puurkaevust toimub kolme tarbija veega varustamine. Lepinguid sõlmitud ei ole, ent tarbijatel on eraldi arvestid, mille alusel käib tasu arvestamine.

Rapla vallas Maidla külas asuva Maidla mõisa alghind on 131 000 eurot, seal on kinnistu pindala 93 100 ruutmeetrit, millest suletud netopinda 1943 ruutmeetrit. Ka see mõisahoone ei ole heas korras.